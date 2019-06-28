Кремлёв: 15 ноября будет избрано новое руководство АИБА

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал итоги внеочередного исполкома Международной ассоциации бокса (АИБА), который состоялся в Женеве (Швейцария). На исполкоме участники проголосовали за отмену действия статьи устава, согласно которой Гафур Рахимов мог вернуться на пост президента организации. Также исполком проголосовал за проведение внеочередного конгресса, на котором будет избрано новое руководство АИБА.

«Сегодня мы объединились и приняли серьёзные решения, избавились от человека, который обманул всё боксёрское сообщество, сказав, что погасит долги, что найдёт общий язык с МОК. Гафур Рахимов довёл до стадии угрозы банкротства АИБА. Он должен извиниться перед всем боксёрским сообществом. Мы сегодня убрали пункт из устава, чтоб он не смог вернуться, и проголосовали за конгресс, который состоится 15 ноября и на котором мы изберём новое руководство АИБА.

Также мы с Продивусом объявили вотум недоверия временному президенту АИБА Мохамеду Мустасану и председателю этической комиссии Йосту Шмиду, так как он является сторонником бывшего руководства. Была организована комиссия по обсуждению восстановления организации с МОК под руководством Джорджио Бруньоли, а также комиссия по подготовке к конгрессу во главе с Владимиром Продивусом с Украины. Финансовую комиссию возглавил Ди Ву из Китая.

Хотел сказать большое спасибо всем членам исполкома АИБА за продемонстрированное единство», — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.