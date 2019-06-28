Россиянка Абрамова стала бронзовым призёром по боксу на Европейских играх

Российская спортсменка Дарья Абрамова выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по боксу, которые проходят в рамках Европейских игр в Минске (Беларусь). Россиянка в полуфинале турнира в весовой категории до 57 кг проиграла Микаэле Уолш из Ирландии.

Во втором полуфинале Станимира Петрова из Болгарии нанесла поражение Джемиме Бетриан, представляющей Нидерланды.

Отметим, что Абрамова является чемпионкой Европы 2016 года и бронзовым призёром чемпионата мира 2012 года.

Сборная России возглавляет общекомандный зачёт Европейских игр, имея в активе 32 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовые награды. Второе место занимает команда Беларуси (19-13-23), третье — сборная Италии (8-6-5). Европейские игры завершатся 30 июня.