Крылов — о бое с Тейшейрой: пока мой рекорд против Бразилии — 3:0

Боец UFC Никита Крылов прокомментировал подписание контракта на следующий бой с экс-претендентом на титул Гловером Тейшейрой. Спортсмен поблагодарил UFC за этот поединок и подчеркнул, что пока что встречи с бразильцами для него складывались удачно.

«Спасибо UFC за этот поединок, я рад получить соперника из топ-10. Пока мой рекорд против Бразилии 3-0, а статистика против бойцов из топ-10 чуть хуже. Попробую исправить и то и другое. Кстати, по московскому времени я, как и год назад, буду драться 15 сентября — надо будет тоже кое-что исправить в эту дату», — написал Крылов на своей официальной странице в «Инстаграме».

15 сентября 2018 года Крылов на турнире UFC в Москве досрочно уступил Яну Блаховичу.

Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в «Инстаграме».