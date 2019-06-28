Крылов — о бое с Тейшейрой: пока мой рекорд против Бразилии — 3:0

Боец UFC Никита Крылов прокомментировал подписание контракта на следующий бой с экс-претендентом на титул Гловером Тейшейрой. Спортсмен поблагодарил UFC за этот поединок и подчеркнул, что пока что встречи с бразильцами для него складывались удачно.
«Спасибо UFC за этот поединок, я рад получить соперника из топ-10. Пока мой рекорд против Бразилии 3-0, а статистика против бойцов из топ-10 чуть хуже. Попробую исправить и то и другое. Кстати, по московскому времени я, как и год назад, буду драться 15 сентября — надо будет тоже кое-что исправить в эту дату», — написал Крылов на своей официальной странице в «Инстаграме».
15 сентября 2018 года Крылов на турнире UFC в Москве досрочно уступил Яну Блаховичу.
Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в «Инстаграме».
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