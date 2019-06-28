Бетербиев — Ковалёву: кто же ты? Лапша или крушитель?

Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев в очередной раз вызвал на поединок чемпиона мира по версии WBO Сергея Ковалёва, при этом он не особо выбирал выражения.

«Сергей Ковалёв, привет! После твоего реванша в бою с Элейдером Альваресом ты вернул себе чемпионский пояс WBO и заявил в СМИ о своём желании встретиться со мной в объединительном бою. Я сразу дал согласие и попросил своего промоутера связаться с твоей командой и организовать этот бой. Ты до сих пор не принял моё приглашение, хотя везде говоришь о желании встретиться со мной в ринге. Поэтому я обращаюсь к тебе снова, но уже публично и напрямую.

Серёга, давай наконец поставим точку в наших отношениях! Тем более что сейчас нет никаких препятствий для этого: объединительный бой является приоритетом для любой профессиональной боксёрской организации, а наш промоутер Top Rank лишь приветствовал бы этот поединок. В России тебя прозвали Лапша, а в Америке — Крушитель. Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло", — написал Бетербиев на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Бетербиева в социальной сети.