29 июня А. Емельяненко проведёт встречу с Bare Knuckle FC

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подтвердил информацию о том, что в скором будущем он может дебютировать в организации кулачных боёв Bare Knuckle FC.

«Завтра вечером встречаюсь с менеджером и поделюсь с вами информацией по поводу своих дальнейших выступлений. Организация в США, которая проводит бои без перчаток, заинтересована в том, чтобы я у них выступал. Как только будет какая-то информация, я обязательно с вами ею поделюсь. Пока я жду, как и вы. Всем хорошего дня», — сказал Емельяненко на видео, размещённом на его официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.

Последний раз Александр Емельяненко появлялся в октагоне в августе 2018 года, сведя к ничьей поединок с Тони Джонсоном.