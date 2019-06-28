Штырков: нашли мизерные доли болденона и хотели дисквалифицировать на 2 года

Боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг его разрыва контракта с UFC. В организме спортсмена были обнаружены запрещённые препараты, после чего стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

«UFC не мог назвать конкретное вещество и его количество, найденное у меня в первом допинг-тесте. Это атипичный показатель метаболитов для программы USADA. Они меня уведомили, что хотят открывать пробу «В», чтобы исследовать его на предмет запрещённых веществ. Месяца три они искали, что же это за вещество, в каком количестве. В итоге нашли мизерные содержания. Вещество называется болденон, которое используется для набора мышечной массы, для укрепления связок и суставов. Достаточно известное вещество.



Да, раз оно было у меня в крови, значит, я его употреблял. Но это было сделано до подписания контракта с UFC и вообще до каких-либо боев. Я иногда рассказывал о своей травме колена. Во времена той травмы врачи посоветовали мне нарастить мышечную массу, закрепить коленный сустав. Для этого всё и было сделано.



USADA уведомило моего менеджера Саята Абдрахманова, что будет дисциплинарное наказание. Мы думали, что даже если это наказание будет в виде полугода, то подождать его окончания и дальше двигаться в UFC, не расторгая никаких контрактов. Но ему сообщили, что срок дисквалификации будет два года. Менеджер решил, что стоит попытаться разорвать контракт и двигаться дальше в других промоушенах. В мире заинтересованы во мне», — цитирует слова Штыркова Sports.ru.