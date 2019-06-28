Нганну оказался тяжелее дос Сантоса

В ночь с 29 на 30 июня мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. В главном его событии встретятся экс-претендент на титул в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и экс-чемпион организации Джуниор дос Сантос.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нганну оказался тяжелее соперника, показав на весах 115,8 кг. Вес дос Сантоса составил 112,9 кг.
Нганну подходит к турниру с серией из двух побед, а дос Сантос выиграл три последних боя.
UFC on ESPN 3. Взвешивание
Основной кард
Фрэнсис Нганну (255,5 фунтов) — Джуниор дос Сантос (249 фунтов)
Жуссьер Формига (125,5) — Джозеф Бенавидес (126)
Дэмьен Майя (171) — Энтони Рокко Мартин (170,5)
Рузвельт Робертс (156) — Винс Пичел (155,5)
Дрю Добер (156) — Марко Поло Рейес (155)
Пол Крэйг (204) — Пол Менифилд (204,5)
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