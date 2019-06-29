Андраде оказался немного тяжелее Сулецкого
В ночь с 29 на 30 июня мск в Провиденсе (штат Род-Айленд, США) состоится турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет встреча в среднем весе между чемпионом мира по версии WBO Деметриусом Андраде и Мацеем Сулецким.
В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам американец оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 72,6 кг. Сулецки потянул на 72,4 кг.
В андеркарде этого боя выступит экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер (25-2, 19 КО) и экс-претендент на титул Алекс Леапаи (32-7-4, 26 КО). Первый оказался значительно легче соперника, показав на весах 109,6 кг, в то время как Леапаи потянул на 115,3 кг.
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