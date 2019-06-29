Комми нокаутировал Бельтрана и защитил титул IBF в лёгком весе

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Ричард Комми (29-2, 26 КО) успешно провёл защиту пояса, одержав досрочную победу над бывшим чемпионом мира по версии WBO Рэем Бельтраном (36-9-1, 22 КО).



Комми уже в первом раунде смог дважды отправить в нокдаун соперника, однако один раз и сам оказался на настиле, пропустив встречный удар. К тртьему раунду Бельтран смог вернуться в бой и выравнять положение, однако уже в пятом снова оказался в нокдауне. В шестом раунде Бельтран получил сильное рассечение, а в восьмом снова оказался на канвасе. Судьи приняли решение остановить бой.



Для Комми бой с Бельтраном стал первой защитой титула. Напомним, предполагалось, что ганец выступит в апреле, но травма помешала его объединительной встрече с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко.