Комми: Бельтран дал мне понять, почему он был чемпионом

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Ричард Комми (29-2, 26 КО) прокомментировал досрочную победу над бывшим чемпионом мира по версии WBO Рэем Бельтраном (36-9-1, 22 КО).



«Бельтран дал мне понять, почему он был чемпионом. Он превосходный боксёр и дал мне понять это сегодня вечером. Рад, что смог сделать свою работу и успешно защитить титул», — приводит слова Ричарда Комми ESPN.



Поединок завершился в восьмом раунде. После того как Бельтран в четвёртый раз оказался на настиле, рефери принял решение остановить поединок.



Для Комми бой с Бельтраном стал первой защитой титула. Напомним, предполагалось, что ганец выступит в апреле, но травма помешала его объединительной встрече с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко.