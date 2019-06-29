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Чемпион UFC открыл бутылку ударом ногой с разворота

Чемпион UFC открыл бутылку ударом ногой с разворота
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Макс Холлоуэй ударом ноги с разворота открутил пробку бутылки в новом вирусном челлендже во Всемирной паутине — Bottle Cap Challenge.

«Будьте любознательными, друзья! Вызов принят. Передаю челлендж Джону Майеру. Джон, если ты не сможешь принять этот вызов, то после тура должен приехать на Гавайи и пробовать вместе с нами до тех пор, пока у тебя не получится», — написал в «Инстаграме» Макс Холлоуэй.

Джон Майер — 41-летний популярный американский исполнитель, гитарист и клавишник, музыкальный продюсер, обладатель семи премий «Грэмми».

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Макса Холлоуэя.

Следующий бой Макс Холлоуэй проведёт 27 июля на турнире UFC 240. Соперником Холлоуэя станет Фрэнки Эдгар.

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