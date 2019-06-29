Нурмагомедов показал навыки игры в баскетбол: НБА, я иду!
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продемонстрировал навыки игры в баскетбол.
«Джо Роган, ты плохо отзывался о моём баскетболе в своём подкасте? Уилл Харрис, объясни ему. НБА, я иду!» — написал в «Инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то минувший бой он провёл в апреле 2019 года и победил решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.
Пятеро на одного. Как Хабиб бился с американцами
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