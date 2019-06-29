Мустафаев может встретиться с Мэджем на турнире в Абу-Даби

Российский боец ММА Магомед Мустафаев может провести следующий поединок на турнире UFC 242, который пройдёт в Абу-Даби. Соперником Мустафаева в этом случае станет представитель Южной Африки Дон Мэдж, сообщает MMA Junkie.

Бой пока не был официально анонсирован. Напомним, в главном поединке вечера на турнире в Абу-Даби встретятся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.

Мустафаев в UFC провёл четыре боя, потерпев лишь одно поражение. Мэдж в UFC одержал пять побед подряд.

30-летний Мустафаев — уроженец Дагестана. В UFC россиянин выступает с 2015 года. Единственное поражение в организации ему нанёс Кевин Ли, тогда Мустафаев уступил после удушающего приёма. Ранее Магомед выступал в Legion Fight, M-1 и других промоушенах.