Овсеп Асланян продолжает подготовку к ЧМ-2019 по муай-тай

Действующий чемпион России по муай-тай Овсеп Асланян проходит первый этап подготовки к чемпионату мира— 2019 (IFMA), который пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд). Асланян, который будет защищать цвета сборной в весовой категории до 48 кг, проходит подготовку со своим тренером — чемпионом Мира и Европы по тайскому боксу Игорем Петровым, а помогают ему в этом все одноклубники.



Отметим, что первый этап подготовки сборной на местах заканчивается на этой неделе. Уже на следующей неделе боец присоединится к остальной команде, которая начнёт сбор на Олимпийской базе «Озеро Круглое» в Подмосковье.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.