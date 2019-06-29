Усман: Аскрен — не лучший в UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман подчеркнул, что он является лучшим бойцом, чем Бен Аскрен. По словам Усмана, проигранная борцовская схватка с Джорданом Берроузом показала, что Аскрен далеко не лучший.



«Я поиздевался над Аскреном после поражения над Берроузом потому что сам Аскрен был неуважителен ко мне. Он слишком самоуверенный. Он считает, что он лучший во всём. Но, как показал их матч с Берроузом, это далеко не так. Я решил напомнить, что он действительно заблуждается.



Когда вы идёте с кем-то бороться, то обязательно оказывается парень, который лучше других. Бен считал, что он как раз тот самый парень, но вышло наоборот. Теперь он считает, что он лучший в UFC, но и тут он ошибается, потому что я — лучше», — приводит слова Камару Усмана MMANews.

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