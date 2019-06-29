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Арум: если Т. Лопес победит в следующем бою, то после сразится с Комми за титул

Арум: если Т. Лопес победит в следующем бою, то после сразится с Комми за титул
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал победу чемпиона мира по версии IBF в лёгком Ричарда Комми в бою с экс-чемпионом Рэем Бельтраном, а также обозначил дальнейшие планы на титульные поединки в этом дивизионе.

«Комми выдал отличное выступление, которое демонстрирует то, почему его можно называть большим чемпионом. Бельтран показал стойкость и храбрость. Теперь Теофимо Лопесу нужно сделать свою работу 19 июля, когда он встретится с Накатани. Если он справится с этой задачей, то в следующем бою он будет биться с Комми за титул. Это будет отменная схватка», — приводит слова Арума BoxingScene.

Победитель следующего поединка с участием Комми, вероятнее всего, затем проведёт объединительный бой с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко.

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