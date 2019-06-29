Арум: если Т. Лопес победит в следующем бою, то после сразится с Комми за титул

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал победу чемпиона мира по версии IBF в лёгком Ричарда Комми в бою с экс-чемпионом Рэем Бельтраном, а также обозначил дальнейшие планы на титульные поединки в этом дивизионе.
«Комми выдал отличное выступление, которое демонстрирует то, почему его можно называть большим чемпионом. Бельтран показал стойкость и храбрость. Теперь Теофимо Лопесу нужно сделать свою работу 19 июля, когда он встретится с Накатани. Если он справится с этой задачей, то в следующем бою он будет биться с Комми за титул. Это будет отменная схватка», — приводит слова Арума BoxingScene.
Победитель следующего поединка с участием Комми, вероятнее всего, затем проведёт объединительный бой с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко.
- 29 июня 2019
-
18:51
-
17:55
-
16:47
-
15:14
-
14:11
-
13:26
-
12:33
-
11:56
-
10:43
-
10:01
-
09:52
-
00:46
- 28 июня 2019
-
23:43
-
22:52
-
21:33
-
20:12
-
19:49
-
18:31
-
17:54
-
16:16
-
15:45
-
15:18
-
14:08
-
13:08
-
12:29
-
11:55
-
11:02
-
10:37
-
09:49
-
01:13
- 27 июня 2019
-
23:19
-
22:33
-
22:09
-
20:51
-
20:49