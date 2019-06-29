Мамедов и Агрба проиграли в финале Европейских игр

Сегодня, 29 июня, в Минске проходят финальные поединки боксёрского турнира Европейских игр. В весовой категории до 60 кг за награду высшей пробы боролись россиянин Габиль Мамедов и белорус Дмитрий Асанов. Последний оказался лучше соперника, победив Мамедова единогласным решением судей. Таким образом, Габиль принёс в копилку российской сборной серебряную медаль.
В весовой категории до 69 кг выступил ещё один россиянин. Харитону Агрбе противостоял британец Пэт Маккормак. Агрба уступил сопернику единогласным решением судей и также стал обладателем серебряной награды.
Также финальные поединки прошли ещё в трёх весовых категориях. Украинец Виктор Выхрист стал чемпионом в супертяжёлом весе. Представитель Азербайджана Альфонсо Домингес Лорен завоевал золото в полутяжёлом весе, а Габриэль Эскобар принёс золото испанской сборной в легчайшем весе.
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