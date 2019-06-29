Стерлинг: Ян — боец мирового уровня, но он — не я

Боец UFC Альджамейн Стерлинг поделился мыслями о Петре Яне, который уже неоднократно вызывал американца на бой. Стерлинг отдал должное россиянину, но всё же дал понять, что считает себя более квалифицированным спортсменом.

«Я не совсем понимаю, чего он добивается, но он отмечает меня в „Твиттере“, не останавливаясь. Я даже не уверен, он ли это, потому что он не говорит на английском. Когда он давал интервью после боя, он приветствовал Чикаго с каким-то странным акцентом. Не думаю, что гугл-переводчик так хорошо работает. Как бы то ни было, я готов стать чемпионом и получать столько, сколько получают обладатели титулов. Да, Ян — боец мирового уровня, но он — не я», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.

Пётр Ян уже не раз заявлял, что после травмы Генри Сехудо UFC мог бы организовать титульный бой за временный пояс чемпиона между ним и Стерлингом.