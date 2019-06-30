Нганну нокаутировал дос Сантоса в первом раунде на турнире UFC on ESPN 3

В ночь с 29 на 30 июня мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. В главном его событии встретились экс-претендент на титул в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и экс-чемпион организации Джуниор дос Сантос.

Бой был завершён в первом раунде после того, как рефери засчитал дос Сантосу технический нокаут. Таким образом, Нганну продлил победную серию до трёх боёв.

UFC on ESPN 3. Основной кард

Фрэнсис Нганну — Джуниор дос Сантос — победа Нганну техническим нокаутом в первом раунде.

Жуссьер Формига — Джозеф Бенавидес — победа Бенавидеса техническим нокаутом во втором раунде.

Дэмьен Майя — Энтони Рокко Мартин — победа Майи раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-28).

Рузвельт Робертс — Винс Пичел — победа Пичела единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Дрю Добер — Марко Поло Рейес — победа Добер техническим нокаутом в первом раунде

Пол Крэйг — Пол Менифилд — победа Менифилда нокаутом в первом раунде.