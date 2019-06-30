Андраде защитил титул чемпиона WBO в среднем весе
В ночь с 29 на 30 июня мск в Провиденсе (штат Род-Айленд, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча в среднем весе между чемпионом мира по версии WBO Деметриусом Андраде и Мацеем Сулецким.
Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Андраде — 120:107, 120:107, 120:107. Для непобежденного Андраде эта победа стала 28-й в карьере. Сулецки потерпел второе поражение в 30 боях.
В андеркарде этого боя выступят экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер (25-2, 19 КО) и экс-претендент на титул Алекс Леапаи (32-7-4, 26 КО). Победу техническим нокаутом в поединке одержал Паркер.
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