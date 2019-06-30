Чарло победил Адамса и защитил титул по версии WBC
Ранним утром 30 июня мск в Хьюстоне (штат Техас, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло и Брендон Адамс.
Чарло уверенно действовал уже с первых минут и брал раунд за раундом. Адамс больше думал о защите и рассчитывал лишь на одиночные удары. Тотальное доминирование Чарло отразилось и на судейских записках. Победа Джермалла единогласным решением — 120:108, 119:109 и 120:108.
Отметим, это был первый поединок Чарло в статусе полноценного чемпиона мира по версии WBC. Не так давно во Всемирном боксёрском совете «повысили» Сауля Альвареса до статуса «франчайз-чемпиона», а Чарло, обладавший «временным» титулом, стал полноправным чемпионом.
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