Нганну: я заслужил титульный бой

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Фрэнсис Нганну сообщил, что вновь хочет получить титульный бой. Такое заявление он сделал после яркой победы над экс-чемпионом UFC Джуниором дос Сантосом на турнире UFC on ESPN 3 в Миннеаполисе.

«Только что сказал Дэне Уайту, что организация может отдать мне должное. Мне нужен титульный бой. Это единственное, что сейчас имеет смысл. Уайт ответил, что мы обсудим ситуацию. Полагаю, это означает „да“.

Заслуживаю ли я боя за звание чемпиона? Думаю, да. Если Кормье выиграет и примет решение завершить карьеру после этого, дивизион не останется без чемпиона. В UFC примутся за решение вопроса, и я буду главным претендентом на титул. Думаю, всем очевидно, что я заслуживаю титульный бой", — приводит слова Нганну MMA Fighting.

На данный момент победная серия Фрэнсиса составляет три поединка. В них он победил Кёртиса Блейдса, Кейна Веласкеса и Джуниора дос Сантоса. В общей сложности на три победы Нганну потратил 141 секунду.