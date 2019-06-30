Нганну получил бонус от UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну получил бонус за лучшее выступление на турнире UFC on ESPN 3 в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). В главном событии вечера франко-камерунец потратил всего 71 секунду, чтобы нокаутировать экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса. За такое выступление Нганну получил дополнительную выплату в размере $ 50 тыс.
Чек на такую же сумму получил Джозеф Бенавидес, который в соглавном событии турнира нокаутировал Жуссьера Формигу. Это уже вторая победа Бенавидеса над Формигой в UFC. Победа Джозефа также была отмечена как выступление вечера.
В эту же категорию попали и победы Алонзо Менифилда и Эрика Андерса. Первый нокаутировал Пола Крэйга, а второй — Винисиуса Морейру. Оба также заработали по $ 50 тыс., сообщает MMA Fighting.
Отметим, что в этот раз UFC не смог выбрать лучший бой турнира.
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