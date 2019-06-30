Андраде — Альваресу: давай определим единственного чемпиона
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде поделился дальнейшими карьерными планами после победы единогласным решением судей над Мацеем Сулецким. По словам американца, теперь он будет стремиться к поединку с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе Саулем Альваресом.
«Давай же, Канело. Нам нужен абсолютный чемпион. Давай сделаем это 14 сентября. Давай определим единственного чемпиона. Не нужно убегать, хватить играть. Давай поставим на кон всё и посмотрим, кто же из нас лучше», — приводит слова Андраде BoxingScene.
Сауль Альварес планирует провести следующий поединок 14 сентября. Приоритетным вариантом для мексиканца является встреча с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым.
- 30 июня 2019
-
11:59
-
11:27
-
10:16
-
09:26
-
09:17
-
07:45
-
07:36
-
00:31
- 29 июня 2019
-
23:23
-
22:38
-
21:08
-
19:42
-
18:51
-
17:55
-
16:47
-
15:14
-
14:11
-
13:26
-
12:33
-
11:56
-
10:43
-
10:01
-
09:52
-
00:46
- 28 июня 2019
-
23:43
-
22:52
-
21:33
-
20:12
-
19:49
-
18:31
-
17:54
-
16:16
-
15:45
-
15:18
-
14:08
Партнерский контент