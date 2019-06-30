Дос Сантос: я подарил победу Нганну

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос прокомментировал досрочное поражение от экс-претендента на титул Фрэнсиса Нганну, которое он потерпел на турнире в Миннеаполисе.

«Если бы я следовал стратегии и был более внимательным, всё бы прошло нормально. Чувствовал себя хорошо, удары шли хорошо, но я допустил ошибку с этим оверхендом.

Не хочу принижать успехов Нганну, но я подарил ему победу. Зачем я пробил этот оверхенд и тем самым дал ему шанс? Каждый раз, когда не доносишь удар до Фрэниса, он отвечает. Зачем я дал ему возможность сблизиться? Это была большая ошибка. То же самое я сделал в бою с Дерриком Льюисом, но тогда я сумел вернуться. В этот раз это не сработало", — приводит слова дос Сантоса MMAJunkie.