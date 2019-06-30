Уайт сомневается, что следующий поединок Нганну будет титульным

Президент UFC Дэна Уайт дал понять, что следующий поединок Фрэнсиса Нганну вряд ли будет титульным. Напомним, что франко-камерунец после досрочной победы над Джуниором дос Сантосом заявил, что заслуживает поединка за пояс.
«Сначала должен состояться поединок Даниэля Кормье и Стипе Миочича. Нужно увидеть, кто станет победителем, что будет делать Кормье дальше в случае победы. Есть много обстоятельств. Это не так просто. Нельзя выиграть и сказать, что следующий бой будет титульным. Я прохожу через эти ситуации после каждого поединка бойцов», — приводит слова Уайта BJPenn.
Фрэнсис Нганну победил в трёх последних поединках. Сначала он нокаутировал Кёртиса Блейдса, затем досрочно победил Кейна Веласкеса, а теперь нокаутировал и Джуниора дос Сантоса. На все эти победы в общей сложности ему понадобилось чуть более двух минут.
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