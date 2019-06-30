Такам: встречусь с Усиком в сентябре и нокаутирую его

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлос Такам подтвердил, что его поединок с экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком состоится в сентябре. Боксёр пообещал одержать досрочную победу над украинцем.
«Бой с Усиком проведу в сентябре. Но всё ещё не знаю, пройдёт эта встрече в Мэриленде, или где-то в Великобритании, или где-то ещё. Не собираюсь ждать, вероятно, проведу перед этим ещё один поединок. Могу встретиться с любым соперником, мне всё равно, потому что я готов к любому.
Желаю Усику скорейшего выздоровления. Жду боя с ним и собираюсь побеждать. Я нокаутирую его", — приводит слова Такама Boxing247.
Планировалось, что бойцы встретятся в мае 2019 года, но тогда Усик получил травму и вынужден был отказаться от встречи. Бой с Такамом станет для Александра дебютом в супертяжёлом дивизионе.
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