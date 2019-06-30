Хребтов: Бутенко недооценил борьбу соперника

Спортивный директор клуба Ferrum Александр Хребтов прокомментировал выступление Александра Бутенко на турнире M-1 Challenge 102 в Казахстане, где он уступил по очкам местному бойцу Гойти Дазаеву.



«Александр готовился к тому, что соперник будет работать в стойке, и подтягивал ударную технику, рассчитывая, что Дазаев в борьбе ему уступает. Кроме того, он не выполнил установки тренера и угла во время боя. Проблем со здоровьем у него не было, настрой был максимально позитивным. Физическое состояние тоже было хорошее. С его опытом сложно представить, что он недооценил соперника, но было явно заметно, что он не ожидал такого высокого уровня борцовского мастерства у Дазаева.



Уже к середине второго раунда стало понятно, что Александр проигрывает бой, но принципиально изменить его ход он не сумел. Надо было работать в стойке, не лезть в борьбу, как это отрабатывалось в тренировочном лагере. Соперник проявил себя с лучшей стороны. Молодой, резкий, универсальный, всё время действовал агрессивнее. Бутенко оказался к этому не готов. В то же время после боя он чувствует себя хорошо. Несколько раз он получил в лицо, но это лишь ссадины и синяки, а серьёзных травм нет. Конечности и кости целы, общее состояние нормальное», — рассказал Хребтов.