Хребтов: Бутенко недооценил борьбу соперника

Спортивный директор клуба Ferrum Александр Хребтов прокомментировал выступление Александра Бутенко на турнире M-1 Challenge 102 в Казахстане, где он уступил по очкам местному бойцу Гойти Дазаеву.
«Александр готовился к тому, что соперник будет работать в стойке, и подтягивал ударную технику, рассчитывая, что Дазаев в борьбе ему уступает. Кроме того, он не выполнил установки тренера и угла во время боя. Проблем со здоровьем у него не было, настрой был максимально позитивным. Физическое состояние тоже было хорошее. С его опытом сложно представить, что он недооценил соперника, но было явно заметно, что он не ожидал такого высокого уровня борцовского мастерства у Дазаева.
Уже к середине второго раунда стало понятно, что Александр проигрывает бой, но принципиально изменить его ход он не сумел. Надо было работать в стойке, не лезть в борьбу, как это отрабатывалось в тренировочном лагере. Соперник проявил себя с лучшей стороны. Молодой, резкий, универсальный, всё время действовал агрессивнее. Бутенко оказался к этому не готов. В то же время после боя он чувствует себя хорошо. Несколько раз он получил в лицо, но это лишь ссадины и синяки, а серьёзных травм нет. Конечности и кости целы, общее состояние нормальное», — рассказал Хребтов.
- 30 июня 2019
-
15:08
-
14:42
-
13:52
-
12:53
-
11:59
-
11:27
-
10:16
-
09:26
-
09:17
-
07:45
-
07:36
-
00:31
- 29 июня 2019
-
23:23
-
22:38
-
21:08
-
19:42
-
18:51
-
17:55
-
16:47
-
15:14
-
14:11
-
13:26
-
12:33
-
11:56
-
10:43
-
10:01
-
09:52
-
00:46
- 28 июня 2019
-
23:43
-
22:52
-
21:33
-
20:12
-
19:49
-
18:31
-
17:54