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Гаджимагомедов стал чемпионом Европейских игр и принёс России сотую награду

Гаджимагомедов стал чемпионом Европейских игр и принёс России сотую награду
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

В Минске проходит последний день Европейских игр. Завершился турнир по боксу как среди женщин, так и среди мужчин.

В женской части турнирной сетки в весовой категории до 51 кг в финале встретились Светлана Солуянова и Бусе Чакыроглу из Турции. Россиянка уступила сопернице и, таким образом, стала обладательницей серебряной награды.

У мужчин в супертяжёлом весе также выступил россиянин. Муслим Гаджимагомедов единогласным решением судей сумел победить беларуса Владислава Смелякова и стал чемпионом Европейских игр.

Медаль, завоёванная Гаджимагомедовым, стала сотой для российской сборной на турнире. Команда России досрочно обеспечила победу в общем зачёте. Отметим, что сотая награда была завоёвана на глазах президента Российской Федерации Владимира Путина, который прибыл в Беларусь на церемонию закрытия игр.

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