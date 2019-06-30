М. Гарсия: мой бой с Кроуфордом был бы великолепным

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия поделился мыслями о дальнейших карьерных планах, намекнув, что был не против встретиться с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

«Это был бы великолепный бой. У Теренса классные навыки. У него есть всё, чтобы стать великим. Такой поединок был бы интересен фанам и хорошо бы повлиял на нашу карьеру. Так что, если останусь в полусреднем весе, это именно тот бой, который может стать для меня одним из самых интересных.

Что касается будущего, мы всё ещё не знаем, кто из потенциальных соперников будет доступен. Я попробовал себя в полусреднем весе, но ночь боя со Спенсом была не моей ночью. Такое бывает. Как бы то ни было, если подвернётся хороший поединок в полусреднем весе, останусь в этом дивизионе. Если нет, то планирую вернуться в первый полусредний вес, но даже там сейчас заняты все чемпионы", — рассказал Гарсия в интервью, размещённом на YouTube-канале Fino Boxing.