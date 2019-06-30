М. Гарсия: мой бой с Кроуфордом был бы великолепным

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия поделился мыслями о дальнейших карьерных планах, намекнув, что был не против встретиться с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.
«Это был бы великолепный бой. У Теренса классные навыки. У него есть всё, чтобы стать великим. Такой поединок был бы интересен фанам и хорошо бы повлиял на нашу карьеру. Так что, если останусь в полусреднем весе, это именно тот бой, который может стать для меня одним из самых интересных.
Что касается будущего, мы всё ещё не знаем, кто из потенциальных соперников будет доступен. Я попробовал себя в полусреднем весе, но ночь боя со Спенсом была не моей ночью. Такое бывает. Как бы то ни было, если подвернётся хороший поединок в полусреднем весе, останусь в этом дивизионе. Если нет, то планирую вернуться в первый полусредний вес, но даже там сейчас заняты все чемпионы", — рассказал Гарсия в интервью, размещённом на YouTube-канале Fino Boxing.
- 30 июня 2019
-
17:10
-
17:01
-
15:39
-
15:08
-
14:42
-
13:52
-
12:53
-
11:59
-
11:27
-
10:16
-
09:26
-
09:17
-
07:45
-
07:36
-
00:31
- 29 июня 2019
-
23:23
-
22:38
-
21:08
-
19:42
-
18:51
-
17:55
-
16:47
-
15:14
-
14:11
-
13:26
-
12:33
-
11:56
-
10:43
-
10:01
-
09:52
-
00:46
- 28 июня 2019
-
23:43
-
22:52
-
21:33
-
20:12