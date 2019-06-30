Жбанкова — о подготовке к ЧМ: улыбаемся и пашем

Чемпионка мира по тайскому боксу Виктория Жбанкова, выступающая в весовой категории свыше 75 кг, продолжает подготовку к чемпионату мира — 2019 (IFMA), который пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд). Виктория проходит первый этап подготовки в Санкт-Петербурге под руководством экс-чемпиона мира Дмитрия Абдуллина.



По словам Жбанковой, тренировочный процесс проходит по плану. Спортсменка тренируется с полной самоотдачей, с иронией выкладывая фото из тренировочного лагеря. «Везу Дмитрия Абдуллина в далёкие края, — подписала фото спортсменка. — А если серьёзно, то совсем немного остаётся до чемпионата мира, поэтому потеем, пашем и улыбаемся».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.