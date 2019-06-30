Жбанкова — о подготовке к ЧМ: улыбаемся и пашем
Чемпионка мира по тайскому боксу Виктория Жбанкова, выступающая в весовой категории свыше 75 кг, продолжает подготовку к чемпионату мира — 2019 (IFMA), который пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд). Виктория проходит первый этап подготовки в Санкт-Петербурге под руководством экс-чемпиона мира Дмитрия Абдуллина.
По словам Жбанковой, тренировочный процесс проходит по плану. Спортсменка тренируется с полной самоотдачей, с иронией выкладывая фото из тренировочного лагеря. «Везу Дмитрия Абдуллина в далёкие края, — подписала фото спортсменка. — А если серьёзно, то совсем немного остаётся до чемпионата мира, поэтому потеем, пашем и улыбаемся».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.
- 30 июня 2019
-
17:10
-
17:01
-
15:39
-
15:08
-
14:42
-
13:52
-
12:53
-
11:59
-
11:27
-
10:16
-
09:26
-
09:17
-
07:45
-
07:36
-
00:31
- 29 июня 2019
-
23:23
-
22:38
-
21:08
-
19:42
-
18:51
-
17:55
-
16:47
-
15:14
-
14:11
-
13:26
-
12:33
-
11:56
-
10:43
-
10:01
-
09:52
-
00:46
- 28 июня 2019
-
23:43
-
22:52
-
21:33
-
20:12
Партнерский контент