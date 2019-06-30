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Орловский: надо Фёдору Емельяненко в борщ насовать

Орловский: надо Фёдору Емельяненко в борщ насовать
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион UFC Андрей Орловский рассказал о своих взаимоотношениях с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом и Фёдором Емельяненко.

«Отношения с Джоном Джонсом нормальные, товарищеские. Такие были, когда я в Альбукерке тренировался. С Фёдором Емельяненко? Если будет возможность, надо в борщ насовать ему», — рассказал Андрей Орловский в своих инстаграм-сториз.

Орловский встречался с Фёдором Емельяненко в поединке в промоушене Affliction 24 января 2009 года. Поединок завершился в первом раунде победой Фёдора Емельяненко нокаутом. В настоящий момент на счету Орловского 47 поединков, в которых он одержал 27 побед, 18 раз потерпел поражения, ещё два боя были признаны несостоявшимися.

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