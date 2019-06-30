Судьи остановили главный бой турнира по ММА из-за луж крови на настиле

Главный поединок турнира Cage Warriors 106 между Россом Хьюстоном и Николасом Далби был остановлен судьями после завершения второго раунда. Причиной остановки поединка стало то, что на настиле в октагоне были лужи крови — Росс Хьюстон сломал нос, а Николас Далби получил сильное рассечение.



В итоге судьи приняли решение не продолжать бой в связи с вопросом безопасности спортсменов. Поскольку решение об остановке было принято судьями, а не медицинской бригадой, поединок был признан несостоявшимся.



В карьере обоих спортсменов этот бой стал первым несостоявшимся. На счету шотландца Росс Хьюстона 9 поединков в ММА, в которых он одержал 8 побед и ни разу не проигрывал. Николас Далби одержал 17 побед в 22 поединках.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Cage Warriors.