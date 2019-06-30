Уайт: ситуация у Бенавидеса незавидная
Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал победу Джозефа Бенавидеса над Жуссьеном Формигой и поделился мыслями относительно титульных шансов для Джозефа.
«Ситуация у Бенавидеса незавидная. Сехудо сказал мне, что сначала он хочет защищать титул в легчайшем весе, так что Джозеф может долго ждать, пока он получит свой шанс. Сегодня он выступил невероятно. У него всё не очень хорошо складывалось в первом раунде, но он не дал неприятностям выбить его из колеи и нанёс прекрасный хайкик, который и решил судьбу матча.
Он давно в UFC. Он — настоящий трудяга, делающий всё, что от него требуется. Мне было приятно видеть, как он победил сильного оппонента и стал претендентом на титул», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.
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