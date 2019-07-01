Исмагулов предложил Тухугову провести бой на турнире UFC в Абу-Даби

Боец UFC Дамир Исмагулов вызвал Зубайру Тухугова на бой на турнире UFC 242, который пройдёт в сентябре в Абу-Даби.



«Зубайра, я слышал что тебе до сих пор не нашли соперника на турнир в Абу-Даби, и ты вызвал на бой Рикардо Ламаса, но у него, насколько я знаю, сломана челюсть и он не будет доступен. Я тоже очень хочу выступить на турнире в Абу-Даби. Ничего личного и никакого трештока, этого в UFC сейчас и так слишком много, просто спортивный интерес и не больше.



Ты возвращаешься после простоя, а я впервые готов согнать на 66 КГ. Я уважаю тебя и твои спортивные достижения, давай покажем всему миру противостояние двух мастеров боевых искусств и то, как соперники могут уважать друг друга и при этом показать красивый бой. Я уверен это будет интересно всем», — написал в своём «инстаграме» Дамир Исмагулов.