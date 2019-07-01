Вл. Кличко: теперь у меня совсем другое поле битвы

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко сообщил, что не планирует возвращаться в профессиональный спорт. В последние месяцы ходили слухи о том, что Кличко может подписать контракт со стриминговой платформой DAZN на проведение нескольких боёв. Но 43-летний украинец, завершивший карьеру в 2017 году, доволен своей жизнью.

«Я удовлетворён своим решением уйти из бокса и сосредоточиться на другом карьерном пути. Поражение в 2017 году от Джошуа? Я никогда не был так хорош в поражении. Я одержал множество побед, но в том поединке я понял, что драться на «Уэмбли» гораздо важнее, чем любой успех. Я не думал, что в поражении может быть что-то позитивное. Но сегодня я понимаю, что так бывает.

Сейчас я сосредоточен на другой карьере. Теперь моё поле битвы совсем другое», — цитирует Кличко Sun.