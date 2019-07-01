Исмагулов предложил Тухугову провести бой в сентябре в Абу-Даби

Казахстанский боец ММА Дамир Исмагулов предложил россиянину Зубайре Тухугову провести бой на турнире UFC 242, который будет проходить 7 сентября в Абу-Даби. В главном поединке вечера встретятся чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.

«Зубайра, я слышал, что тебе до сих пор не нашли соперника на турнир в Абу-Даби и ты вызвал на бой Рикардо Ламаса, но у него, насколько я знаю, сломана челюсть. Он не будет доступен.

Я тоже очень хочу выступить на турнире в Абу-Даби. Ничего личного и никакого трештока, этого в UFC сейчас и так слишком много. Просто спортивный интерес и не больше. Ты возвращаешься после простоя, а я впервые готов согнать на 66 кг.

Я уважаю тебя и твои спортивные достижения, давай покажем всему миру противостояние двух мастеров боевых искусств и то, как соперники могут уважать друг друга и при этом показать красивый бой. Я уверен: это будет интересно всем», — написал Исмагулов в своём «инстаграме».