Хирн рассчитывает, что Андраде встретится с Головкиным и Альваресом

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Деметриуса Андраде, заявил, что хочет организовать бой своего клиента с экс-чемпионом мира казахстанцем Геннадием Головкиным. В минувший уик-энд Андраде победил Мацея Сулецкого.

По мнению Хирна, он сможет оказать давление на промоутеров Головкина с помощью стриминговой платформы DAZN. Как заявил промоутер, его подопечный победит и Головкина, и мексиканца Сауля Альвареса.

Впрочем, Альварес, по слухам, склоняется к поединку с россиянином Сергеем Ковалёвым. Но для этого мексиканскому боксёру необходимо перейти в более высокий вес. Как заявил Хирн, Андраде может встретиться с Головкиным, а после этого — с Альваресом.

Сам Андраде ранее заявил, что считает себя более талантливым боксёром, чем Альварес и Головкин.