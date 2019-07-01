Хирн рассчитывает, что Андраде встретится с Головкиным и Альваресом

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Деметриуса Андраде, заявил, что хочет организовать бой своего клиента с экс-чемпионом мира казахстанцем Геннадием Головкиным. В минувший уик-энд Андраде победил Мацея Сулецкого.
По мнению Хирна, он сможет оказать давление на промоутеров Головкина с помощью стриминговой платформы DAZN. Как заявил промоутер, его подопечный победит и Головкина, и мексиканца Сауля Альвареса.
Впрочем, Альварес, по слухам, склоняется к поединку с россиянином Сергеем Ковалёвым. Но для этого мексиканскому боксёру необходимо перейти в более высокий вес. Как заявил Хирн, Андраде может встретиться с Головкиным, а после этого — с Альваресом.
Сам Андраде ранее заявил, что считает себя более талантливым боксёром, чем Альварес и Головкин.
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