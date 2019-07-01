Джон Джонс — о бое с Кормье: UFC даёт фанатам то, что они требуют

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поделился мыслями о возможном проведении третьего боя с Даниэлем Кормье.



«Мне интересны бои в тяжёлом весе, но я знаю, что и в полутяжёлом дивизионе у меня ещё много работы. Переход в тяжёлый вес? Предложите мне соответствующие гонорары.



Не знаю, почему люди по-прежнему хотят увидеть наш третий бой с Кормье. Первый раз я выиграл единогласным решением судей, во второй — нокаутом. Впрочем, если наш бой — это то, что хочет увидеть весь мир, UFC даст фанатам то, что они требуют», — цитирует Джонса ESPN.



Напомним, свой следующий бой Джон Джонс проведёт на UFC-239. Его соперником станет Тьягу Сантос. Вечер боёв состоится 6 июля на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Кормье: если снова встречусь с Джонсом, то в полутяжёлом весе