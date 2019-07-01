Менеджер Нурмагомедова: завершение карьеры Хабибом? Всё зависит от его желания

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, поделился мыслями по поводу возможного завершения профессиональной карьеры своим клиентом. Ранее россиянин заявлял, что не будет продолжать драться, когда его рекорд достигнет отметки «30-0».



«Знаете, проведёт он три или 33 боя, зависит только от него. От условий ничего не зависит. Если у него завтра отпадёт желание тренироваться и драться, то никакой контракт не заставит его это делать. Тут всё зависит от желания Хабиба. Да, он говорил про желание сделать рекорд 30-0 и на этом закончить. Но посмотрим, как всё сложится», — цитирует Магомедова Sport24.



Свой следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе из США Дастин Порье.

Напомним, в настоящее время рекорд 30-летнего Нурмагомедова 27-0.

Брат Нурмагомедова не сможет выступить на турнире в Абу-Даби