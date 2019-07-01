Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джейсон Стетхэм повторил трюк Холлоуэя, открыв бутылку ударом ноги

Джейсон Стетхэм повторил трюк Холлоуэя, открыв бутылку ударом ноги
Бокс/ММА / ММА 0

Известный британский актёр Джейсон Стетхэм подключился к новому вирусному челленджу во Всемирной паутине — Bottle Cap Challenge.

На ролике в своём «инстаграме» актёр пробивает ногой таким образом, что крышка аккуратно слетает с бутылки, которая остаётся в неподвижном состоянии.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Джейсона Стетхэма.

Ранее такой же трюк выполнил американский боец UFC Макс Холлоуэй. Уроженец Гонолулу (Гавайи) передал эстафету Джону Майеру, который, справившись с бутылкой, отправил аналогичный вызов 51-летнему Джейсону Стетхэму.

Что касается самого Джейсона, его вызовы отправились бывшему бойцу смешанных единоборств Джеймсу Мунтасри и известному режиссёру Гаю Ричи.

Чемпион UFC открыл бутылку ударом ногой с разворота
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент