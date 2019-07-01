Джейсон Стетхэм повторил трюк Холлоуэя, открыв бутылку ударом ноги

Известный британский актёр Джейсон Стетхэм подключился к новому вирусному челленджу во Всемирной паутине — Bottle Cap Challenge.



На ролике в своём «инстаграме» актёр пробивает ногой таким образом, что крышка аккуратно слетает с бутылки, которая остаётся в неподвижном состоянии.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Джейсона Стетхэма.

Ранее такой же трюк выполнил американский боец UFC Макс Холлоуэй. Уроженец Гонолулу (Гавайи) передал эстафету Джону Майеру, который, справившись с бутылкой, отправил аналогичный вызов 51-летнему Джейсону Стетхэму.



Что касается самого Джейсона, его вызовы отправились бывшему бойцу смешанных единоборств Джеймсу Мунтасри и известному режиссёру Гаю Ричи.