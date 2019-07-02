Менеджер Нурмагомедова рассказал, прописан ли бой в России в контракте Хабиба

Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, поделился некоторыми деталями обновлённого контракта российского бойца ММА.
«Обновлённые условия? Могу сказать точно, что мы в разы улучшили финансовые условия. Теперь Хабиб — один из самых высокооплачиевымх бойцов в UFC. Касательно остальных пунктов, то бой в России в контракте не прописан. Мы открыты к выступлениям в родной стране и, конечно, только двумя руками «за», если это случится. Но ультимативно такое условие не обсуждали», — цитирует Магомедова Sport24.
Ранее Ризван Магомедов рассказал, при каких обстоятельства Нурмагомедов может завершить профессиональную карьеру.
Свой следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе из США Дастин Порье.
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