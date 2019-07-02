Макгрегор присоединился к Bottle Cap Challenge и бросил вызов Мейвезеру

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях из Ирландии Конор Макгрегор подключился к новому вирусному челленджу во Всемирной паутине — Bottle Cap Challenge.



На ролике в своём «инстаграме» актёр пробивает ногой таким образом, что крышка аккуратно слетает с бутылки, которая остаётся в неподвижном состоянии.



«Отличная работа, Джейсон. Открываю эту бутылку за тебя. Номинирую Флойда Мейвезера», — так Магрегор подписал видеозапись.

Ранее аналогичный ролик в своём «инстаграме» опубликовал британский актёр Джейсон Стетхэм. Он бросил вызов бывшему бойцу смешанных единоборств, американцу Джеймсу Мунтасри и известному режиссёру Гаю Ричи.



Первым из представителей боевых искусств, чьё видео «завирусилось» стал американский боец UFC Макс Холлоуэй.