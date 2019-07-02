Хэй: надеюсь, что Джошуа не планирует проводить реванш с Руисом лишь для пиара

Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй считает, что британский боксёр Энтони Джошуа не должен проводить бой-реванш с американцем Энди Руисом, если не выяснит причину поражения в первом поединке. Напомним, 1 июня Руис в Нью-Йорке сенсационно победил чемпиона мира Джошуа, бой был остановлен в седьмом раунде.

«Тот факт, что сразу возникли разговоры о реванше, меня радует. В этом случае я думаю, что у команды Джошуа есть понимание того, почему Энтони проиграл в первом поединке. Они понимают, что нужно сделать для победы.

Я лишь надеюсь, что они не проводят реванш лишь для пиара. Хотелось бы, чтобы Джошуа разобрался в причинах поражения», — цитирует Хэя Sky Sports.

Руис и Джошуа должны провести реванш до конца 2019 года.