Ещё один боец ММА раскритиковал Малиньяджи после боя с Лобовым

Боец ММА Энтони Смит прокомментировал слова бывшего чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи. После поражения от Артёма Лобова на турнире Bare Knuckle FC 6 Малиньяджи заявил, что дрался одной рукой из-за травмы. Также он раскритиковал бойцов ММА Чейла Соннена и Бена Аскрена, которые ранее поставили под сомнение квалификацию Малиньяджи.

Поли, что ты там говоришь про свою руку?! Настрой и психология — это самое важное. Ты не дерёшься одной рукой, Поли, ты дерёшься двумя, но одна из них просто сломана», — написал Смит в своём «твиттере».

Напомним, Лобову победу присудили судьи. Ранее российско-ирландский боец также победил Джэйсона Найта по правилам кулачного боя. Артём уже заявил, что хотел бы стать чемпионом промоушена.