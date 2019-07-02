Тилл: я вернусь до конца года, миллион процентов
Боец UFC Даррен Тилл заявил, что обязательно вернётся в октагон до конца 2019 года. Тилл не выходил на ринг с 16 марта 2019 года. Тогда он проиграл нокаутом Хорхе Масвидалю на турнире в Лондоне. По словам Тилла, он готов возобновить карьеру реваншем со своим обидчиком.
«Да, я вернусь до конца года, миллион процентов. Я пока не могу сказать, что пришёл в себя полностью, но я снова счастлив. Я вернулся из Бразилии, там я тренировался, упорно занимался в зале.
Я хочу снова встретиться с Масвидалем, он сильный парень, которого я уважаю. После того поединка он подошёл ко мне и похлопал по плечу, сказал, что я почти победил его в первом раунде. Что ж, теперь я хочу реванш», — приводит слова Тилла Low Kick MMA.
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