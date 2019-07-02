Уайт: в UFC соблюдается полное равноправие мужчин и женщин

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что в его организации наблюдается полное равноправие мужчин и женщин. При этом ранее, на заре UFC Уайт утверждал, что в промоушене женщины драться не будут вообще.

«Всё изменилось, потому что женщины хороши, они очень хороши. Да, нужно помнить, что я говорил. Я говорил, что они никогда не будут драться в октагоне. Но я уже как-то сказал, что те слова были направлены на то, чтобы заинтересовать зрителей, чтобы они принимали мужские бои к октагоне. Тогда нельзя было использовать pay-per-view, бои не показывали по ТВ.

Да, всегда что-то меняется и развивается. Но никогда мужчинам не будет нравиться женская драка, они не хотят, чтобы женщинам разбивали лицо и били их локтями. По крайней мере я так думал. Но теперь женские поединки очень популярны.

Почему так произошло? Просто женщины-бойцы очень хороши. С технической точки зрения. Смотреть их бои очень увлекательно, я никогда не думал, что это будет так.

Если подумать обо всех других видах спорта, в них у женщин более лёгкие условия. Например, в гольфе женщины играют на более коротких полях. Всегда есть какие-то смягчающие факторы. Но в UFC равная среда.

Они дерутся в том же стиле, у них такая же оплата. Когда Ронда Роузи дралась в октагоне, она была самой высокооплачиваемой спортсменкой в UFC», — цитирует Уайта MMA Fighting.