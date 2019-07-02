Хабиб: пусть Макгрегор сидит, смотрит бои. Из Абу-Даби ему будет тяжело уехать

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC, прокомментировал возможный приезд ирландского бойца ММА Конора Макгрегора на турнир в Абу-Даби. В главном поединке вечера Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье. Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он проиграл Нурмагомедову. После боя началась массовая потасовка, из-за чего обоих бойцов в итоге дисквалифицировали.
«Из Абу-Даби ему будет тяжело уехать, в отличие от Бруклина. Пусть сидит, смотрит бои.
Касаемо таких подстав, Абу-Даби — это далеко не Нью-Йорк. Я во многих местах был, и в Европе, и в Америке. Для меня самое безопасное место — это Абу-Даби и Дубай. Если Конор захочет приехать, пусть приезжает, но вот эти подставные фишки там не прокатят.
Определённо, бой с Макгрегором был самым главным в моей карьере и жизни. Это был самый громкий поединок в истории UFC. Мы побили все возможные рекорды», — сказал Нурмагомедов в эфире канала «Россия-24».
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