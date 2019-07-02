Нурмагомедов: я недалёк от завершения карьеры

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов не исключил, что в скором времени завершит карьеру.
«Карьера у меня не на начальном этапе. Я недалёк от её завершения. Пару боёв, наверное, надо провести. Во мне ещё горит огонь соперничества. Хочу выступать, соперничать с лучшими бойцами мира. На вопрос о завершении карьеры отвечать сейчас бессмысленно — у меня впереди бой.
Что буду делать после окончания карьеры? Отдохну. Просто отдохну от людей, если получится», — сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, Нурмагомедов очередной бой проведёт в сентябре в Абу-Даби. Защищать чемпионский титул он будет в поединке с Дастином Порье.
Ранее менеджер Нурмагомедова подтвердил, что Хабиб задумывается о завершении карьеры.
- 2 июля 2019
-
16:24
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:19
-
14:50
-
13:34
-
12:36
-
11:08
-
09:50
-
01:30
-
00:30
- 1 июля 2019
-
22:55
-
22:13
-
20:45
-
19:05
-
16:32
-
14:19
-
12:55
-
11:10
-
09:14
-
04:59
-
01:20
- 30 июня 2019
-
23:52
-
21:59
-
20:16
-
18:50
-
17:10
-
17:01
-
15:39
-
15:08
-
14:42
-
13:52
-
12:53
-
11:59