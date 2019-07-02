Нурмагомедов: я недалёк от завершения карьеры

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов не исключил, что в скором времени завершит карьеру.

«Карьера у меня не на начальном этапе. Я недалёк от её завершения. Пару боёв, наверное, надо провести. Во мне ещё горит огонь соперничества. Хочу выступать, соперничать с лучшими бойцами мира. На вопрос о завершении карьеры отвечать сейчас бессмысленно — у меня впереди бой.

Что буду делать после окончания карьеры? Отдохну. Просто отдохну от людей, если получится», — сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Нурмагомедов очередной бой проведёт в сентябре в Абу-Даби. Защищать чемпионский титул он будет в поединке с Дастином Порье.

Ранее менеджер Нурмагомедова подтвердил, что Хабиб задумывается о завершении карьеры.