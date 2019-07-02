Харитонов поучаствовал в Bottle Cap Challenge, сделав «серьёзное лицо»

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов принял решение также поучаствовать в популярном в интернете Bottle Cap Challenge, суть которого заключается в откупоривании бутылки с водой при помощи удара ногой, при этом сама бутылка должна устоять.
В ролике на своей официальной странице в «Инстаграме» Харитонов наглядно продемонстрировал такое умение, при этом добавив, что в момент нанесения удара он пытался сделать «максимально серьёзное лицо».
Ранее аналогичный ролик в своём «Инстаграме» опубликовал британский актёр Джейсон Стетхэм. Он бросил вызов бывшему бойцу смешанных единоборств американцу Джеймсу Мунтасри и известному режиссёру Гаю Ричи.
Первым из представителей боевых искусств, чьё видео завирусилось, стал американский боец UFC Макс Холлоуэй. Также в челлендже поучаствовали экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и чемпион мира по боксу по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол.
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